David Beckham: l’ex calciatore in trattative con Disney+ per una serie TV

L’ex calciatore David Beckham sarebbe in trattative con la piattaforma streaming Disney+ per far parte di una serie TV in cui l’ex capitano della nazionale inglese interpreterà il mentore di una squadra di giovani calciatori. Attualmente si parla ancora di trattativa in corso, ma sembra ci siano buone possibilità che il tutto si concretizzi.

Sembra che Disney stia portando avanti dei casting presso la Hackney Marshes, un luogo di culto per il calcio britannico. Lo show dovrebbe avere come protagonisti un gruppo di ragazzi appartenenti ad un quartiere di Londra che, grazie al loro mentore (in questo caso si tratterebbe proprio di David Beckham), arriveranno a scalare i vertici del calcio britannico.

Attualmente David Beckham è coinvolto anche in altre produzioni, considerando che sta lavorando con Netflix ad un documentario sulla sua vita. A produrre il docu-film è proprio la casa di distribuzione di Beckham, chiamata Studio 99.

Beckham ha portato avanti gli ultimi anni della sua carriera a Los Angeles, luogo in cui ha gettato le basi anche per una serie di collaborazioni sullo schermo. L’ex calciatore è apparso anche al cinema nel film intitolato Goal, e poi ancora in Operazione U.N.C.L.E. ed in King Arthur.

