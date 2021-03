The Falcon & Winter Soldier: anticipa la necessità di nuovi eroi del MCU

Un nuovo trailer di The Falcon e The Winter Soldier anticipa la necessità di altri eroi del Marvel Cinematic Universe, come un nuovo Capitan America.

Un nuovo trailer di The Falcon e The Winter Soldier anticipa la necessità di nuovi eroi nell’universo cinematografico Marvel. Sam Wilson aka Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes aka Winter Soldier (Sebastian Stan) vengono promossi da personaggi secondari a eroi principali nella fase 4. La loro serie Disney+ riprende dopo Avengers: Endgame ed esplora le vite degli ex compagni di Capitan America che collaborano per la propria avventura.

L’attenzione sulla nuova serie arriva dopo che WandaVision ha elevato Scarlet Witch e Vision a protagonisti di una storia del MCU. Mentre la serie enfatizzerà principalmente le storie di Sam e Bucky, sarà anche piena di altri personaggi. Sharon Carter (Emily VanCamp) e Baron Zemo (Daniel Brühl) torneranno, così come War Machine (Don Cheadle). Ma la serie introdurrà anche nuovi eroi nel MCU, vale a dire John Walker (Wyatt Russell) nei panni del nuovo Capitan America.

In un nuovissimo trailer di The Falcon e The Winter Soldier pubblicato dalla Marvel, il filmato anticipa la necessità di più eroi. Il trailer include altre battute di Bucky e Sam, ma si apre con un funzionario governativo sconosciuto che dichiara la necessità di più eroi a causa dello stato vulnerabile dell’America. Guarda il nuovo filmato qui sotto:

La frase sull’America che ha bisogno di più eroi nel MCU sembra arrivare alla stessa conferenza stampa che dovrebbe presentare John Walker come il nuovo Capitan America. L’America è priva di alcuni dei suoi più grandi eroi, con Iron Man e Black Widow che sono morti e Steve Rogers che è invecchiato.