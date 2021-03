Space Jam 2: la trama raccontata in 24 secondi da James e Cheadle

LeBron James e Don Cheadle spiegano la trama di Space Jam 2 in meno di 24 secondi in un video condiviso da EW. Scopriamo insieme cosa hanno rivelato.

LeBron James e Don Cheadle spiegano la trama di Space Jam 2, il cui titolo ufficiale è Space Jam: A New Legacy, in meno di 24 secondi in un video condiviso da EW. Con il video si scopre che il sottotitolo (chiamiamolo così) New Legacy di Space Jam 2 non si riferisce solo al fatto che LeBron ha preso il posto di Michael Jordan nel sequel.

24 seconds are on the clock and the stars of @SpaceJamMovie, @KingJames, @DonCheadle, and Cedric Joe are here to explain all about ‘#SpaceJam: A New Legacy.’ Time’s a ticking! ⏰ pic.twitter.com/a6lxEa2Lxx — Entertainment Weekly (@EW) March 5, 2021

La dicitura New Legacy si collega anche alla trama del film, raccontata in meno di 24 secondi dai due interpreti: James deve salvare il figlio Dom (Cedric Joe, anche lui nel video per parlare della trama), ossessionato dalla tecnologia, dalle grinfie di un’intelligenza artificiale malvagia (Don Cheadle).

I due sono catapultati in un modo virtuale, dove convergono diversi personaggi e luoghi che abbiamo visto nei diversi progetti targati Warner Bros. Parliamo di veri e propri crossover tra i film: non a caso all’inizio di Space Jam 2, come è stato rivelato di recente, Lola Bunny vive con le Amazzoni di Wonder Woman.

Gli attori non si lasciano sfuggire spoiler nel video, rendendo la trama ufficiale ancora più difficile da immaginare, ma LeBron ha affermato:

Gioco alla partita di basket più pazza che qualcuno abbia mai visto prima e ricevo aiuto da alcuni amici molto animati.

Sull’argomento: