No Time To Die: il nuovo poster conferma la data di uscita a ottobre 2021

È stato diffuso online il nuovo poster ufficiale di No Time To Die, che riporta la data di uscita americana della pellicola: ottobre 2021. Ricordiamo che in Italia, come nel Regno Unito, il tanto atteso film con protagonista Daniel Craig (James Bond) uscirà nei cinema il 30 settembre, con una settimana di anticipo rispetto agli Stati Uniti.

Ecco la sinossi ufficiale:

In No time to die, James Bond ha lasciato il servizio e si sta godendo una vita tranquilla in Jamaica. La sua pace però è di breve durata perché un vecchio amico della CIA, Felix Leiter, torna a chiedergli aiuto.

Il nuovo poster, con la data di uscita annessa (8 ottobre 2021, per la precisione), è un forte segnale che forse, nonostante i numerosi slittamenti, a ottobre riusciremo finalmente a vedere James Bond in azione al cinema.

Il film è diretto da Cary Fukunaga, co-sceneggiato dal regista Danny Boyle e vede tra i suoi interpreti, oltre a Daniel Craig, anche Ben Whishaw, Léa Seydoux, Naomie Harris, Ana de Armas, Ralph Fiennes e Rami Malek (il villain).

