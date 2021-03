Mortal Kombat includerà l’iconica canzone a tema Techno Syndrome

L’imminente adattamento cinematografico di Mortal Kombat conterrà l’iconica sigla del franchise. La canzone, ufficialmente conosciuta come Techno Syndrome (Mortal Kombat) del duo belga The Immortals, è stata pubblicata per la prima volta su Mortal Kombat: The Album, una raccolta di brani techno della band che ha accompagnato l’uscita del gioco nel 1994. La canzone appare anche nel film del 1995 e nel suo sequel del 1997, Mortal Kombat: Annihilation, e da allora è stata inclusa in un’ampia varietà di remix e compilation.

Per quanto riguarda gli adattamenti cinematografici di videogiochi popolari, è certamente discutibile che la decisione di adattare Mortal Kombat nel 1995 sia stata un po’ prematura. Certo, il gioco stava godendo di una grande popolarità all’epoca, ma a quel punto erano stati rilasciati solo quattro titoli del franchise. Tuttavia, l’uscita del primo film della serie è riuscita a coinvolgere un certo numero di fan, che generalmente lasciavano i cinema un po’ delusi. Il film ha guadagnato alcuni buoni risultati al botteghino, però – abbastanza per aprire la strada a un sequel nel 1997. Ma in una strana svolta, ciò che è finito per essere la cosa più memorabile di entrambi i film è stata proprio la sigla.

Quella canzone, Techno Syndrome (Mortal Kombat), è da tempo considerata un classico dai fan del gioco. Quando è stato annunciato che un nuovo film era in arrivo, alcuni fan non hanno potuto fare a meno di chiedersi se la melodia sarebbe stata inclusa. Secondo una recente intervista di Collider con il regista del film in uscita, Simon McQuoid, la risposta a questa domanda è sì. Discutendo il suo rapporto di lavoro con il compositore Benjamin Wallfisch, McQuoid ha sottolineato quanto sia importante il rispetto per il gioco:

La parola che uso spesso, una delle cose di cui abbiamo parlato durante lo sviluppo, è il rispetto. Per i fan e per i personaggi e per il gioco. Quindi l’esecuzione alla fine lo prende in considerazione dal fondamento assoluto, ascoltando e comprendendo davvero i fan e comprendendo un pubblico più ampio e pensando a tutte queste cose.

È difficile dire se la canzone tornerà esattamente come la ricordano i fan o come qualcosa che incorpora solo elementi di essa. Dal suono della demo, sembra che Wallfisch abbia preso la traccia e abbia creato qualcosa di nuovo mantenendo intatto l’originale. Al momento della stesura di questo articolo, l’uscita del film è dietro l’angolo. Dal punto di vista dei fan di lunga data del franchise di videogiochi, ciò che è stato visto finora del nuovo film sembra piuttosto promettente. Aggiungete a ciò l’impegno di McQuoid nel rispetto del gioco, e tutto sembra essere sulla buona strada. Ma per alcuni, il pezzo finale di questo puzzle è stato il ritorno del tema di Mortal Kombat. Ora che il suo ritorno è stato confermato, l’arrivo del film sembra più incoraggiante che mai.