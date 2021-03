Justice League Snyder Cut: Superman in nero nel nuovo video del film

Un nuovo video mostra Superman in azione nel film Justice League (Snyder Cut). La pellicola di Zack Snyder vedrà gli eroi DC fronteggiare un nemico comune: Steppenwolf, un seguace di Darkseid, l’oscuro signore di Apokolips.

Ricordiamo che Zack Snyder aveva lasciato la produzione di Justice League a causa di alcune controversie con la Warner Bros. e in seguito a una tragedia familiare. Il regista è stato sostituito alla regia da Joss Whedon, ma adesso tutti i fan attendono la Snyder Cut.

A causa delle critiche al film di Whedon, HBO Max ha deciso di contattare Snyder per finire la sua versione del film, che pare sarà epico e durerà ben 4 ore. Per il regista, salvo ripensamenti da parte di Warner Bros., la pellicola dovrebbe rappresentare l’ultimo saluto al DC Extended Universe.

A diffondere il nuovo video di Superman in azione è stato l’account Twitter ufficiale che Snyder ha aperto per la pellicola. La clip mostra il supereroe con il suo nuovo vestito nero, che sembra difendere Cyborg da una minaccia invisibile.

Il futuro del Superman di Henry Cavill potrebbe essere in serio dubbio, dato che J.J. Abrams e Ta-Nahisi Coates stanno sviluppando un nuovo film sul personaggio, che forse non vedrà l’attore nelle vesti del protagonista (ancora non vi è certezza).

Se così fosse, per Henry Cavill Justice League Snyder Cut sarebbe un buon modo per dire addio all’Universo DC.

