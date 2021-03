In With The Devil: Ray Liotta si unisce al cast della serie tv di Apple TV+

Ray Liotta è entrato nel cast di In With The Devil, la serie tv limitata di Apple TV+, che vede tra i suoi interpreti principali Taron Egerton e Paul Walter Hauser.

Ray Liotta (Goodfellas) è entrato nel cast di In With The Devil, la serie tv limitata di Apple TV+, che vede tra i suoi interpreti principali Taron Egerton e Paul Walter Hauser. Creata da Dennis Lehane, la serie è un dramma composto da sei episodi complessivi e basato sul libro In With The Devil: A Fallen Hero, A Serial Killer e A Dangerous Bargain for Redemption, scritto da James Keene e Hillel Levin.

La storia racconta di Jimmy Keene (Taron Egerton), figlio di un poliziotto di Chicago, che finisce in prigione. Pochi mesi dopo la sua condanna, l’avvocato che ha seguito il suo caso si avvicina a Jimmy per fare un patto: dovrà convincere un compagno di prigione, un sospetto serial killer, a confessare tutto. In cambio avrà la tanto agognata libertà.

Il progetto di Apple TV+ esplorerà l’intima relazione tra due prigionieri e mostrerà cosa si è disposti a fare per raggiungere la redenzione, se l’assoluzione è davvero possibile. Ray Liotta interpreterà “Big Jim”, il padre di Jimmy, nella serie tv scritta da Lehane (Mystic River, The Outsider), anche produttore esecutivo del progetto insieme al regista Michaël R. Roskam (The Drop, Berlin Station), Egerton e Richard Plepler con la sua Eden Productions.

Tra i produttori compaiono inoltre Bradley Thomas, Dan Friedkin e Ryan Friedkin della Imperative Entertainment; e Alexandra Milchan, Scott Lambert, Kary Antholis, insieme all’autore Keene.

