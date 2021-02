YouTube, l’app Android riproduce video 4K su tutti gli smartphone

Altra novità sull’app YouTube per Android: arriva infatti il supporto alla riproduzione 4K su tutti i dispositivi mobili con il sistema operativo del robottino verde.

La feature è già disponibile sull’app per iOS da tempo e ora sbarca quindi anche su Android. Un’opzione effettivamente mancante su smartphone e tablet del robottino verde: i video 4K erano riproducibili sull’app fino ad oggi solo su smartphone con supporto a tale risoluzione.

In questi giorni, infatti, YouTube ha introdotto la risoluzione 4K sui dispositivi Android che, effettivamente, non la supporterebbero e quindi con schermo dalla risoluzione inferiore.

Sui smartphone e tablet con display Full HD o HD si potrà ora guardare video in 4K HDR sull’app YouTube per Android. Ovviamente ciò non significa che il video in questione sia effettivamente alla risoluzione 4K se il display dove viene eseguito è “solo” full HD.

Tuttavia, i video in questione si presentano con una qualità superiore anche se lo schermo ha una risoluzione inferiore al 4K. Inoltre, grazie al downscale, l’immagine è più nitida, e quindi si avrà un’esperienza migliore guardando un video in risoluzione 4K su display Full HD rispetto allo stesso video ad una risoluzione inferiore.

L’aggiornamento è in fase di distribuzione in tutto il mondo, ma ancora non è chiaro quando raggiungerà tutti i device Android.