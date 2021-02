Twisted-Wonderland: il gioco per smartphone Disney diventerà un Manga

Il nuovo numero della rivista Monthly G Fantasy di Square Enix ha rivelato che il gioco per smartphone Disney, Twisted-Wonderland, diventerà un manga che adatterà la storia principale per la prima volta.

Il manga Disney si intitolerà Twisted-Wonderland The Comic: Episode of Heartslabyul e uscirà nel prossimo numero della rivista il 18 marzo. Sumire Kowono sta disegnando i disegni del manga e Wakana Hazuki è accreditata per la composizione dei dialoghi. Il franchise aveva in precedenza un volume antologico manga con storie di vari autori, uscito a novembre 2020. La seconda antologia manga uscirà il 27 aprile. L’uscita in Italia rimane ancora da confermare.

Il gioco è stato lanciato in Giappone a marzo 2020. La prima pubblicità televisiva si concentrava sul Dormitorio Heartslabyul, ispirato al mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie, e la seconda mostrava il Dormitorio Savanaclaw ispirato al Re Leone. La creatrice del manga Black Butler Yana Toboso ha gestito il concept principale, lo scenario e il design dei personaggi. TROYCA ha animato il filmato di apertura del gioco e Night Ravels ha eseguito la sigla di apertura Piece of my world.

Il gioco è incentrato sui personaggi ispirati ai cattivi dei film Disney ed è descritto come un gioco d’avventura dell’accademia dei cattivi che ha elementi di gioco arcade e battaglie.

La storia del gioco inizia quando il personaggio principale viene convocato in un altro mondo da uno specchio magico. Lì, il personaggio principale arriva alla prestigiosa scuola di magia Night Ravens College. Senza un posto dove andare, al personaggio principale viene offerta protezione dal preside mascherato della scuola e conosce gli studenti poco collaborativi ma geniali della scuola mentre cerca di trovare un modo per tornare a casa.

Il Night Ravens College ha sette dormitori. I personaggi di ogni dormitorio sono ispirati a diverse opere Disney, tra cui Alice nel paese delle meraviglie, La Sirenetta, Aladdin, Biancaneve, Hercules, Il Re Leone e La Bella addormentata.