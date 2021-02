Sex and the City: il reboot non includerà Mr. Big di Chris Noth

La serie reboot di Sex and the City è in arrivo su HBO Max, ma Chris Noth non riprenderà l’iconico personaggio di Mr. Big quando la serie tornerà.

Kim Cattrall non riprenderà il suo ruolo iconico di Samantha nel prossimo reboot di Sex and the City di HBO Max, e ora è stato riferito che Chris Noth non apparirà nemmeno come Mr. Big. Basata sulla raccolta di saggi bestseller di Candace Bushnell, la prima serie è stata trasmessa originariamente dal 1998 al 2004 su HBO. La serie che seguiva le vite di quattro amiche a New York City, ha vinto molti premi, tra cui diversi Emmy e Golden Globe. La serie ha anche generato due film, nel 2008 e nel 2010, oltre a una serie prequel. Chris Noth ha interpretato il principale interesse amoroso di Carrie, Mr. Big, durante la serie originale.

La serie revival, chiamata And Just Like That …, è stata ufficialmente annunciata il 10 gennaio dopo anni di voci che la serie sarebbe tornata. Le riprese dovrebbero iniziare a New York questa primavera, la serie avrà 10 episodi, sebbene non sia stata annunciata alcuna data per la prima. Membri del cast originale Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis sono tutte pronte per tornare.

Secondo Page Six, l’attore non riprenderà il ruolo dell’iconico Mr. Big nel revival. Non ci sono dettagli sul motivo per cui Noth non tornerà, né è specificato come verrà spiegata l’assenza di Mr. Big dalla serie. Il rapporto afferma che anche David Eigenberg, che interpreta il marito di Miranda, Steve, non tornerà. Noth probabilmente ha un programma di riprese estenuante per la sua nuova serie The Equalizer, il che significherebbe che non avrebbe il tempo di apparire nella serie revival.