Samsung Glasses Lite: gli occhiali per la realtà aumentata si mostrano in un ‘video rubato’

Spunta un video ‘rubato’ dei Samsung Glasses Lite. Ecco la visione del produttore coreano alla realtà aumentata.

A sorpresa, spuntano online i Samsung Glasses Lite, degli occhiali per la realtà aumentata di cui si sapeva poco o nulla. Il gadget si mostra in un video che non doveva essere pubblicato.

Nel video, Samsung mostra alcuni usi potenziali dei suoi occhiali AR. Ad esempio vediamo un uomo usare i Samsung Glasses Lite per lavoro. In modo non dissimile da quella che è la visione di Mark Zuckerberg – che aveva definito la realtà virtuale alla stregua del teletrasporto – nel video gli occhiali vengono usati durante una videochiamata di lavoro, in modo da far apparire un ologramma di tutti i partecipanti nella stanza.

Sarà possibile simulare uno spazio in realtà aumentata, in modo da poterlo visitare anche se si trova a migliaia di Km da noi o se non esiste ancora — si pensi al render di una casa in costruzione di cui si valuta l’acquisto.

Samsung immagina che i suoi occhiali possano avere un uso universale. Non sono un gadget da indossare all’occorrenza, ma da tenere sempre addosso. Questo perché, all’occasione, possono trasformarsi rapidamente in occhiali da sole semplicemente con un tocco. Le lenti si oscureranno per proteggere gli occhi dell’utente.

Non è chiaro quanto sia distante un eventuale presentazione ufficiale dei Samsung Glasses Lite, probabilmente ci vorrà ancora molto tempo. Nel frattempo, la realtà aumentata è vista come una delle frontiere più promettenti del tech. Non stupisce allora che sempre più aziende abbiano deciso di fare una scommessa a lungo termine su questa tecnologia.