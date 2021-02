Mythic Quest: il trailer della stagione 2 rivela un cameo di Snoop Dogg

Apple TV+ ha rilasciato il primo trailer della stagione 2 di Mythic Quest. La nuova serie arriverà il 7 maggio e vedrà Snoop Dogg come ospite.

Apple TV+ ha rilasciato il trailer della stagione 2 di Mythic Quest, che anticipa un’aggiunta stellare nel cast e conferma la sua data di ritorno. Sviluppato dai veterani Rob McElhenney e Charlie Day, Mythic Quest ruota attorno a uno studio di videogiochi che produce l’omonimo e popolarissimo MMORPG. La serie presenta McElhenney nei panni di Ian Grim, il creatore del gioco e direttore creativo, mentre l’attrice di Thor: Ragnarok, Charlotte Nicdao interpreta Poppy Li, l’ingegnere capo, che è spesso in disaccordo con Ian. Nella prima stagione, Mythic Quest si è concentrato sulle sfide derivanti dalla prima grande espansione del gioco, Raven’s Banquet, che era anche incluso come sottotitolo nel nome della serie.

La serie di Mythic Quest è stata accolta positivamente da critici e fan che la hanno elogiata per aver esplorato la vita nell’industria dei giochi in modo acuto e divertente. La serie aveva ottenuto un rinnovo prima della premiere della prima stagione, indicando la fiducia di Apple TV+ nel suo successo. Dopo aver terminato i piani nel settembre 2020, le riprese sono state sospese due volte poiché più membri dell’equipaggio sono risultati positivi al Covid-19. La sospensione è durata diversi giorni, ma alla fine il cast è riuscito a concludere la produzione entro l’inizio del 2021.

Apple TV+ ha recentemente svelato il primo trailer della stagione 2 di Mythic Quest, che conferma l’arrivo della nuova stagione il 7 maggio 2021. Il trailer rivela cosa ha fatto il resto del cast dall’ultima volta che ha filmato l’episodio speciale di quarantena. Infine, conferma un’apparizione come ospite di alto profilo del leggendario rapper Snoop Dogg. Guarda il trailer qui sotto.

Dopo l’avvincente trailer, è giustificato che i fan siano super entusiasti per la nuova stagione. Il trailer ha condiviso solo un assaggio del ruolo di Snoop Dogg. Ma dall’aspetto del suo costume, è probabile che Ian lo porterà a bordo per interpretare un personaggio giocabile nella nuova espansione di Mythic Quest. Snoop Dogg è apparso in molti giochi nel corso della sua carriera, quindi ha senso per la serie onorare la sua influenza culturale.