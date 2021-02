Mortal Kombat: guarda la reazione del cast alla visione del trailer del film

Il cast di Mortal Kombat si è riunito virtualmente per guardare il trailer del film recentemente pubblicato e la star Ludi Lin ha condiviso le loro reazioni online.

Ecco come il cast di Mortal Kombat ha reagito al trailer del film recentemente pubblicato. Dopo 24 anni, Mortal Kombat tornerà finalmente sul grande schermo (e su HBO Max) in forma live-action il 16 aprile. Il film diretto da Simon McQuoid, è in lavorazione dal 2010 con un cast che include alcuni dei personaggi più iconici delle serie di videogiochi come Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Shang Tsung e Liu Kang, i fan più accaniti aspettavano con impazienza uno sguardo più dettagliato al film.

La promozione per il film prima della sua uscita ad aprile è ora apparentemente in pieno svolgimento, con il trailer uscito giovedì scorso. Rimanendo in linea con ciò che i fan amano così tanto del franchise, il trailer ha una violenza sanguinosa e una raccolta di brutali fatalità con un focus significativo dato ai due personaggi più popolari, Sub-Zero e Scorpion. Ora, i fan hanno l’opportunità di vedere la reazione del cast di Mortal Kombat mentre ha visto il trailer spettacolarmente violento.

Ludi Lin, Liu Kang del film, ha twittato un video che mostra alcuni membri del cast come Lin, Chin Han, Sisi Stringer, Joe Taslim e Tadanobu Asano che si riuniscono per guardare il trailer. L’entusiasmo e lo stupore del cast per ciò che hanno creato sono chiaramente visibili, poiché durante la visione del trailer, Asano (Raiden) mostra un entusiasmo quasi infantile nei confronti dei diversi personaggi e dei momenti d’azione. Dopo la conclusione del trailer, discutono tutti di vari momenti salienti durante il trailer elogiando la visione del regista McQuoid, e Taslim (Sub-Zero) ha detto:

Ci sono molte cose del film che non hanno mostrato.

Inoltre, prima della fine del video, Max Huang, che interpreta Kung Lao, offre la sua impressionante versione per pianoforte del classico tema di Mortal Kombat. Il video completo può essere visto di seguito:

Prima dell’uscita del trailer, la star del film Lewis Tan ha rilasciato un messaggio in cui spiegava quanto fosse orgoglioso dell’intero cast e della troupe di Mortal Kombat. In quel messaggio, ha anche evidenziato i vari ostacoli che hanno dovuto superare per realizzare il film. A giudicare dal trailer, sembra che McQuoid e co. si siano destreggiati con successo tra le parti concentrandosi sugli elementi più popolari di Mortal Kombat.