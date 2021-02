Law & Order: un nuovo teaser mostra il ritorno di Elliot Stabler

Il nuovo teaser di Law & Order: Organized Crime mostra il ritorno di Elliot Stabler, interpretato da Chris Meloni.

Elliot Stabler è tornato, ed il nuovo teaser di Law & Order mostra il protagonista della serie TV di nuovo in scena. Nel filmato possiamo vedere il personaggio interpretato da Chris Meloni, mentre pronuncia la frase “ho solo aspettato il momento giusto”.

Qui sotto potete vedere il video.

Meloni ha lasciato la serie nel 2011, dopo ben dodici stagioni. Ora l’attore è tornato per partecipare alla serie TV spin-off intitolata Law & Order: Organized Crime, che verrà distribuita su Peacock questa primavera. L’1 aprile sarà la data di lancio del telefilm.

Con Organized Crime il franchise di Law & Order si amplia, considerando che questa è la settima serie dedicata, fin da quando nel 1990 non venne lanciato il telefilm originale.

Il cast della serie vedrà presenti anche Dylan McDermott, Tamara Taylor, e Danielle Moné Truitt, mentre Mariska Hargitay tornerà a vestire i panni della co-protagonista Olivia Benson.

La serie spin-off sarà composta da tredici episodi e si concentrerà sulla New York Police Department, e sull’unità di cui Stabler è a capo. La serie sarà prodotta da Dick Wolf, Arthur W. Forney e Peter Jankowski per la Wolf Entertainment e per Universal TV.