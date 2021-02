Justice League: ecco le variant cover a fumetti dedicate alla Snyder Cut

In occasione dell’uscita della Snyder Cut di Justice League saranno pubblicate della variant cover di Justice League #59.

La DC Comics ha deciso di fare un’operazione ormai classica quando si tratta di lanciare film del proprio roster: ovvero, in occasione dell’uscita della Snyder Cut di Justice League lancerà della variant cover a tema con il fumetto Justice League #59. L’albo verrà pubblicato il 16 marzo, due giorni prima dell’uscita della Snyder Cut.

Qui sotto tutte le variant.

Justice League #59 sarà importante anche perché rappresenterà l’albo di rilancio della serie, ed avrà un nuovo team creativo composto da Brian Michael Bendis assieme a David Marquez. Le copertine variant sono state firmate da a Jim Lee, Liam Sharp e Lee Bermejo, ed usciranno sia a colori che in bianco e nero.

Justice League Snyder Cut arriva in esclusiva digitale da giovedì 18 marzo in Italia, in contemporanea con gli USA. Il film sarà disponibile per l’acquisto su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. Dal 1° aprile, il film sarà inoltre disponibile per il noleggio su Sky Primafila e Infinity.

In Justice League Snyder Cut, Bruce Wayne (Ben Affleck), determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman (Henry Cavill) non sia stato vano, unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) con lo scopo di reclutare una squadra di metaumani, al fine di proteggere il mondo da una minaccia imminente di proporzioni catastrofiche.