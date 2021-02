Jared Leto: il Joker imita Gesù Cristo nell’immagine della Justice League

Il Joker di Jared Leto sfoggia una posa sicuramente controversa di Gesù Cristo nell’ultima immagine della Justice League di Zack Snyder.

Il Joker di Jared Leto assume una posa di Gesù Cristo in una nuova immagine della Justice League di Zack Snyder. Dopo che il taglio del regista Joss Whedon dell’attesissimo film di supereroi della DC non è riuscito a soddisfare i fan dei film a fumetti cupi e crudi, la protesta sui social media ha portato la Warner Bros. a lasciare che il regista Snyder mettesse insieme la sua versione di Justice League.

Ora in uscita su HBO Max il 18 marzo 2021, la Justice League di Snyder promette di essere un’esperienza molto diversa rispetto alla versione cinematografica del film, e una grande ragione per questo è l’aggiunta in qualche modo sorprendente della versione di Leto del classico cattivo di Batman. Leto ovviamente è stato duramente criticato per la sua interpretazione di Joker in Suicide Squad di David Ayer, ma Snyder ha comunque scelto di dare a Leto un’altra possibilità di interpretare il personaggio nella sua versione di Justice League. Ai fan è già stato dato un piccolo assaggio di come apparirà Leto nel taglio di Snyder, e sta crescendo l’attesa per ciò che il suo Joker aggiungerà al mix in quello che molti fan considerano il vero film della Justice League.

Come parte del nuovo articolo completo di Vanity Fair che racconta la tortuosa storia dello Snyder Cut, i fan hanno potuto dare un’altra occhiata al Joker della Justice League di Leto, e c’è una qualità biblica nell’ultima immagine che può essere vista.

Come già anticipato nelle immagini precedenti del personaggio, il Joker della Justice League di Leto ha un aspetto diverso dal Joker gangster presentato in Suicide Squad. Oltre a sfoggiare i capelli più lunghi di quelli che aveva nel film di Ayer del 2016, questa volta Joker indossa anche un costume molto meno sgargiante, sfoggiando un abito lacero e guanti di gomma. Anche il suo trucco è molto diverso e non c’è alcun segno dei tatuaggi facciali che il personaggio aveva durante la sua parte in Suicide Squad.