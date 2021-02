I Muppet protagonisti degli show Disney+ nei poster parodia

Su Disney+ è arrivato The Muppets Show e per l’occassione i Muppet sono diventati protagonisti dei poster parodia dei alcuni show che sono presenti sulla piattaforma.

Come potete vedere tra le parodie non mancare lo show del momento, ovvero WandaVision, che per l’occasione diviene CamilaGonzo. Allo stesso modo The Mandalorian diventa The Frogdalorian e High School Mayhem è la presa in giro della serie di High School Musical. Infine abbiamo Diary of a Future Prawnsident e The Vurld According to Chef Guldbluom, che paralizzano rispettivamente Diary of a Future President e The World According to Jeff Goldblum.

Riguardo al ritorno dello show, Kermit la rana ha dichiarato:

Sarà fantastico dare il bentornato ai fan di vecchia data e dare a una nuova generazione di fan la possibilità di vedere come abbiamo iniziato, come Miss Piggy è diventata una star e molto altro ancora. Oggi sono orgoglioso di dire: “È ora di suonare la musica, accendere le luci e incontrare i Muppet su Disney Plus stasera!” E per quanto riguarda Statler e Waldorf, i due vecchietti sul balcone, posso solo aggiungere: ‘Scusate ragazzi, ma … eccoci di nuovo.

