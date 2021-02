Eternals, Chloé Zhao: le scene d’azione ispirate al film Revenant

La regista di Eternals, Chloé Zhao, ha rivelato che per le scene d’azione del prossimo film Marvel si è lasciata ispirare dal film Revenant – Redivivo, diretto da Alejandro G. Iñárritu nel 2015.

Da tempo sappiamo che il Marvel Cinematic Universe sta lavorando al film prequel sui Celestiali, Eternals, diretto da Chloé Zhao, che vanta un cast d’eccezione: Angelina Jolie, Richard Madden e Kit Harington. La regista ha rivelato che per le scene d’azione del prossimo film Marvel si è lasciata ispirare dalla pellicola Revenant – Redivivo, diretta da Alejandro G. Iñárritu nel 2015.

Nel corso di un’intervista a The Playlist, Chloé Zhao ha ammesso di aver preso ispirazione per le sequenze di azione da diverse pellicole: quindi non solo Revenant – Redivivo.

Per le scene d’azione ho voluto fare riferimento al film Revenant. Mi sono divertito molto a lavorare con tutta la squadra a queste sequenze. Abbiamo visto tante volte la pellicola: ad ogni incontro sul posto, perché molte scene sono state girate lì. Adoro quanto sia coinvolgente il film e il modo in cui ti fanno sentire le sequenze di Revenant. La Marvel ha supportato quest’idea.

Lo stesso è accaduto con il recente Nomadland: il film Happy Together, diretto da Wong Kar-wai, è stato di grande ispirazione per realizzare la suddetta pellicola.

Tornando a Revenant – Redivivo, il film è ambientato nel 1823 e interpretato da Leonardo DiCaprio nelle vesti del protagonista. L’americano Hugh Glass deve sopravvivere per tornare a casa, in mezzo ai civili. Tutto ciò non sarà facile da raggiungere, soprattutto dopo che l’uomo è stato attaccato da un orso.

Ricordiamo che il film dei Marvel Studios, Eternals, racconta di alieni chiamati Celestiali, che hanno vissuto sulla Terra per migliaia di anni senza mai rivelare la loro presenza. Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, una tragedia inaspettata li costringe a uscire dall’ombra per riunirsi contro il loro più antico nemico, i Devianti.

Diretto da Chloé Zhao, Eternals è interpretato da Gemma Chan (Sersi), Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh), Angelina Jolie (Thena), Barry Keoghan (Druig) e Kit Harington (Dane Whitman/Black Knight). L’uscita al cinema del film Marvel è prevista per il prossimo 5 novembre.

