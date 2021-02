Bill Gates a ruota libera su Bitcoin e Gamestop: “è un gioco a somma zero”

Bill Gates continua il suo tour de force nelle televisioni di tutto il mondo. Il fondatore di Microsoft ha parlato anche dei Bitcoin e della speculazione sul titolo Gamestop.

Bill Gates in questi giorni sta rilasciando diverse interviste ad alcune delle più importanti trasmissioni televisive a livello internazionale. In una serie di interviste, il fondatore di Microsoft ha avuto l’opportunità di esternare la sua opinione su alcuni fenomeni attuali, a partire dal caso Gamestop che ha definito alla stregua del ‘gioco d’azzardo’.

La gente ama il gioco d’azzardo. Purtroppo è un gioco a somma zero. E sai, la gente che ci ha investito all’inizio ha ricevuto la manna dal cielo, mentre chi è entrato all’ultimo si è sentito come un perdente. Guardando la cosa dal punto di vista della società, è difficile considerare l’idea di spingere una valutazione estremamente oltre ciò che è razionale come un uso saggio del nostro tempo.

ha detto nel corso di un’intervista con Andrew Ross Sorkin della CNBC. Nella stessa intervista ha anche detto di avere un’opinione piuttosto neutrale sui Bitcoin e sulle altre criptovalute. «Non ne possiedo, e non ho nemmeno posizioni ribassiste sui Bitcoin», ha detto. Gates ha spiegato di giudicare molto positivamente la possibilità di spostare somme di denaro in modo digitale e con basse commissioni, paragonandolo all’attività della sua Fondazione in alcuni Paesi di sviluppo. «Ma lo facciamo in modo che i movimenti siano reversibili e garantendo la trasparenza su chi fa cosa per evitare l’evasione e le attività illegali».

Pochi giorni dopo è stato intervistato dal Wall Street Journal. Quest’ultima intervista si è concentrata su alcune domande giocose e a risposta secca, rivelando però un’opinione sui Bitcoin molto diversa. «Se potessi sbarazzarti di un’innovazione tecnologica quale sarebbe?», gli è stato chiesto.

Il modo in cui funzionano le criptovalute, almeno allo stato attuale, apre le porte a diverse attività criminali. Sarebbe positivo sbarazzarcene

ha detto, salvo correggersi subito dopo:

Probabilmente avrei dovuto rispondere diversamente. Le armi biologiche sono una cosa terribile. Non dovremmo avere questo tipo di tecnologia. La risposta corretta è ‘Armi biologiche’.

Nella giornata di ieri è stato ospite di ‘Che tempo che fa’, lo storico talkshow di Rai 3 condotto da Fabio Fazio, ne abbiamo parlato qua: