Apple torna ad essere il produttore di smartphone N.1 al mondo, non succedeva dal 2016

Apple torna al vertice della classifica dei produttori di smartphone, non succedeva dal 2016. Sprofonda Huawei: il colosso cinese non regge la pressione delle sanzioni.

Apple torna ad essere la regina della classifica mondiale dei produttori di smartphone. Rubato lo scettro ad Huawei e Samsung, non succedeva dal 2016. Merito del nuovo iPhone 12, spiegano gli analisti di Gartner: Apple avrebbe venduto 80 milioni di smartphone soltanto negli ultimi tre mesi del 2020.

Non solo l’ottima performance di Cupertino, ma anche gli inciampi dei principali concorrenti. La caduta più importante è quella del colosso cinese Huawei, che negli ultimi tre mesi del 2020 ha visto un calo alle vendite del 41%. Le ragioni sono facilmente intuibili: le sanzioni della Casa Bianca – all’epoca guidata ancora da Donald Trump – hanno spezzato le reni al produttore asiatico, costringendolo ad una brutale ritirata. Il semplice fatto che Huawei non possa più contare sull’ecosistema di servizi di Google ha creato una ferita quasi impossibile da rimarginare. Huawei, che solamente a luglio del 2020 svettava al primo posto, è così sprofondata al quinto posto della classifica. È la prima volta dal 2013 che vede l’azienda cinese in una posizione inferiore alle prime quattro.

Apple, continuano gli analisti di Gartner, beneficia in parte di un improvviso sblocco di un collo di bottiglia che aveva ingessato parte dei suoi utenti più fedeli. Moltissimi fan della mela morsicata – davanti a cambi tutto sommato marginali tra una generazione e l’altra – stavano aspettando il 5G per sostituire il loro smartphone e l’iPhone 12 è diventato il pretesto per tornare ad acquistare i prodotti di Apple al lancio.

Esiste comunque l’altro lato della medaglia: Apple domina la classifica di un mercato smartphone pesantemente in difficoltà: nel 2020 le vendite a livello globale sono diminuite del 12%.