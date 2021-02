Army of the Dead: Zack Snyder rivela la data di uscita a maggio 2021

Il film zombie di Zack Snyder, Army of the Dead, con Dave Bautista, ha ricevuto una data di uscita ufficiale per maggio 2021 su Netflix.

Army of the Dead di Zack Snyder riceve una data di uscita ufficiale a maggio su Netflix. Snyder è diventato uno dei registi più grandi e più conosciuti di Hollywood negli ultimi dieci anni. Una volta uscito dalla Justice League e dal DC Extended Universe in parte a causa della lotta con i dirigenti dello studio sulla sua visione, Snyder ora è pronto a portare la sua prossima idea su Netflix. Il nuovo film tratta di una rapina ambientata durante un’apocalisse di zombi.

Il film vanta un cast guidato da Dave Bautista e il materiale promozionale ha finalmente iniziato ad essere rilasciato nelle ultime settimane. Ma la domanda che molti fan avevano ancora era su quando sarebbero stati in grado di vedere il film. Ciò è stato in gran parte oscurato dall’imminente uscita della Justice League di Zack Snyder nel marzo 2021 su HBO Max. La fedele base di fan di Snyder aveva la maggior parte della loro attenzione concentrata sul film di quattro ore della sua squadra DC. Tuttavia, anche Army of the Dead si sta avvicinando rapidamente e ora ha una data di uscita.

Zack Snyder ha condiviso alcune nuove informazioni sul film sui social media oggi, inclusa l’uscita ufficiale del film su Netflix a maggio. Il regista ha annunciato l’uscita del film il 21 maggio 2021, condividendo anche un poster teaser e confermando che un teaser trailer arriverà tra pochi giorni.