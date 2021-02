xCloud su PC e iOS grazie ai browser: le prime immagini

Microsoft ha iniziato a testare lo streaming dei giochi su PC con la piattaforma xCloud anche via browser web. La novità sarà disponibile in primavera.

Secondo fonti vicine a Microsoft, i dipendenti del colosso di Redmond starebbero testando in queste ore una versione web di xCloud per PC, prima di lanciare un’anteprima pubblica del servizio. I primi screenshot sono stati pubblicati da The Verge (e li potete vedere qui sotto)

Il servizio – lo ricordiamo – permetterà di accedere alla propria libreria Xbox tramite un semplice browser, e sarà la stessa tecnologia a portare il servizio xCloud anche su iPhone e iPad la prossima primavera.

xCloud funziona già infatti su smartphone e tablet Android, ma non sui dispositivi della mela morsicata e su PC. Una versione web del servizio permetterebbe, invece, di includere anche questi dispositivi, ovviamente sempre che l’utente abbia un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate. Dalle prime immagini trapelate in rete, l’interfaccia non sarà poi tanto diversa.

La versione web in questione sembra essere attualmente limitata ai browser Chromium come Google Chrome e Microsoft Edge, proprio come il servizio Google Stadia.

La grande innovazione dietro questa nuova versione web è però anche il supporto per l’hardware iOS e iPadOS: Apple impone limitazioni alle app iOS e ai servizi cloud e così Microsoft, l’anno scorso, non è stata in grado di supportare iPhone e iPad quando ha lanciato xCloud in beta per Android.

Apple ha fatto sapere che Microsoft avrebbe dovuto sottoporre i singoli giochi per la revisione, un processo che Microsoft ha etichettato come una “brutta esperienza per i clienti”.