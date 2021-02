Stranger Things 4: è la più oscura, anche Finn Wolfhard lo conferma

Anche Finn Wolfhard afferma che la quarta stagione di Stranger Things sarà la stagione più oscura della serie.

Finn Wolfhard ha confermato che la stagione 4 di Stranger Things sarà la più oscura della serie. La produzione della serie Netflix è in pieno svolgimento dopo che i ritardi di produzione relativi alla pandemia hanno visto la quarta stagione rinviata poco dopo l’inizio delle riprese nel 2020. Netflix sperava di presentare in anteprima la quarta stagione di Stranger Things all’inizio del 2021, ma la produzione è ripresa in autunno e si dice andrà più lentamente del normale, quindi non c’è ancora una data di uscita per la serie.

La terza stagione di Stranger Things è stata presentata per la prima volta nel 2019. La serie mira a diventare più grande e audace con ogni nuova stagione e sembra che la quarta stagione stia cercando di continuare questa tendenza. La stagione 3 di Stranger Things si è conclusa con il cast principale che si divide, con Undici e Will che se ne vanno da Hawkins, lasciandosi alle spalle Mike, Dustin, Lucas e Max. Gran parte dell’attenzione, tuttavia, è stata concentrata sul destino di Jim Hopper (David Harbour), che è stato visto l’ultima volta in un campo di prigionia russo.

La stagione 4 della serie affronterà sicuramente il suo destino, ma i commenti di Wolfhard alla CBC non fanno presagire una soluzione semplice. L’attore di Mike Wheeler ha confermato che la stagione 4 di Stranger Things sarà la più oscura per la serie.

Ogni stagione diventa più oscura. Con la terza stagione avevo pensato: questa è la stagione più oscura che ci sarà mai – ratti che esplodono e tutto il resto. Ma in realtà, la quarta stagione finora … è la stagione più oscura che sia mai stata realizzata. Ogni anno viene amplificato; ogni anno diventa più divertente, più cupo e più triste. Quindi sono davvero entusiasta che le persone la vedano.

Il cast e la troupe hanno costantemente mantenuta viva l’attenzione sulla prossima stagione senza rivelare troppo. Dal ritorno di un personaggio importante a un misterioso nuovo assassino interpretato dall’attore di Freddy Krueger Robert Englund. Man mano che i personaggi maturano, la posta in gioco viene aumentata sempre di più per mantenere i fan coinvolti e, con i commenti di Wolfhard, sembra esattamente quello che succederà.