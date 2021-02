Resident Evil Village si ispira ad uno specifico titolo della serie: ecco quale

Il producer di Resident Evil Village, l’ottavo capitolo della celebre serie horror di Capcom, rivela che il gioco è ispirato ad uno specifico titolo della saga: ecco quale.

Resident Evil Village si ispira ad un determinato titolo della serie Capcom. Lo ha rivelato il producer del gioco Peter Fabiano ai microfoni di Playstation Official Magazine. Secondo quanto riportato nell’intervista pubblicata sul numero di marzo 2021, l’ottavo capitolo della serie prende ispirazione da Resident Evil 4.

Noterete che abbiamo preso molta ispirazione da Resident Evil 4 – ha dichiarato il producer. Il team si è impegnato molto per creare una sensazione di vera autenticità. Ci sono molteplici sorprese che vi terranno col fiato sospeso: i giocatori dovranno trovare un equilibrio tra combattimento, esplorazione e completamento di puzzle.

Per i fan della serie non è stato difficile notare già i primi parallelismi tra i due titoli della saga, a partire dall’ambientazione fino ad arrivare all‘incipit narrativo che di fatto presentano molti punti di contatto con il quarto capitolo. Oltre a questo, però, non sappiamo altro. Peter Fabiano infatti non si è spinto oltre, limitandosi a fornire soltanto qualche ulteriore dettaglio sull’amata figura di Lady Dimitrescu.

Durante l’intervista, il producer ha sottolineato infatti che la donna e le sue tre figlie sono si personaggi che si legano in maniera profonda all’universo vampiresco, ma al tempo stesso sono state anche create tenendo conto della lore della saga e della storia della serie.

Potrebbe interessarti anche:

Il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 7 maggio per PC, PS5, Xbox Series X|S, ma anche PS4 ed Xbox One.