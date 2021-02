Nassim Taleb: “i Bitcoin sono un magnete per idioti”

Nassim Taleb si scaglia contro le criptovalute. «Sono un magnete per idioti», ha scritto l’autore del bestseller “Il cigno nero”.

A rompere l’isteria per i Bitcoin ci pensa Nassim Taleb, guru della matematica finanziaria e autore del best-seller ‘Il cigno nero‘. Quella di Taleb è considerata una delle voci più autorevoli sulla finanza a livello globale — anche se il suo piglio polemico lo ha reso un nome indigesto a molti insider.

I've been getting rid of my BTC. Why? A currency is never supposed to be more volatile than what you buy & sell with it.

You can't price goods in BTC

In that respect, it's a failure (at least for now). It was taken over by Covid denying sociopaths w/the sophistication of amoebas

— Nassim Nicholas Taleb (@nntaleb) February 12, 2021