Justice League: una nuova foto mostra Alfred che lavora alla Batmobile

Alfred si prende cura dell’impressionante Batmobile di Batman in una nuova immagine dietro le quinte della Justice League di Zack Snyder.

Una nuova immagine della Justice League mostra il fidato maggiordomo di Batman, Alfred, che si prende cura dell’imponente Batmobile del crociato incappucciato. L’immagine arriva in vista dell’uscita del film del regista Zack Snyder che arriverà su HBO Max il mese prossimo.

Justice League doveva essere il film più importante della DC, in seguito a Batman V Superman: Dawn Of Justice, che era un film più polarizzante di quanto la Warner Bros avesse previsto. A seguito di differenze creative e una tragedia familiare, Snyder ha lasciato la produzione, sostituito dal regista di Avengers, Joss Whedon. Il taglio del film di Whedon è stato una bomba critica e finanziaria e ha persino portato a un cambio di regime alla DC Films. L’annuncio che Snyder sarebbe stato portato a finire la sua versione del film è il risultato di una massiccia campagna dei fan sui social media per consentire al regista di completare la sua visione del film.

La versione DC Extended Universe di Alfred, interpretata da Jeremy Irons, è una versione leggermente più ruvida e utilitaristica del personaggio. È un Alfred burbero che è stato nella battaglia con Batman per oltre due decenni, e la stanchezza di quella battaglia incombe su di lui tanto quanto Batman stesso.

Resta da vedere cosa combinerà esattamente Alfred nello Snyder Cut di Justice League. Sappiamo che avrà un incontro con Superman, che avrà il suo nuovo costume dopo la sua risurrezione. C’è una buona possibilità che questa sia l’ultima volta che vedremo Irons nel ruolo; Alfred sarà interpretato da Andy Serkis nell’imminente The Batman, diretto da Matt Reeves. Se questo è il suo ultimo turno come alleato più fidato di Batman, sarà un peccato. Irons è stato un aspetto del DCEU su cui praticamente tutti possono essere d’accordo; la sua interpretazione è adeguatamente intensa e cattura perfettamente lo spirito del personaggio. Se Batman uscirà vivo da Justice League, avrà bisogno dell’aiuto di Alfred.