WandaVision: l’autrice temeva che non fosse capito

L’autrice di WandaVision Jac Schaeffer ha raccontato di aver sempre creduto nel progetto, ma di aver avuto paura che non fosse capito.

Se c’è una cosa che abbiamo capito dai primi episodi di WandaVision aggiunti sul catalogo di Disney Plus è che si tratta di una serie piuttosto particolare, tanto che stesso la sua autrice e sceneggiatrice principale, Jac Schaeffer, non era sicura che potesse piacere ed essere compresa del tutto dal pubblico.

L’ambientazione dello show, questo sobborgo misterioso chiamato Westview, e la sua idea di fondo rappresentano un grande distacco dai soliti prodotti Marvel, così come questo omaggio alle sitcom degli anni passati. Insomma, è di sicuro un prodotto molto diverso da quelli a cui i fan sono abituati.

Schaeffer, durante una recente intervista, ha parlato proprio di queste preoccupazioni, specificando di aver sempre creduto nel progetto, ma di aver anche temuto che potesse non essere nelle corde dei fan:

Ero preoccupata. Ci credevo, credevo nel concetto generale e nella mia versione dello show, e mi interessava davvero il rischio che comportava. Ecco perché volevo il lavoro e perché mi ero proposta, e il mio team di autori provava le stesse cose. Ho assunto delle persone che erano interessate nel fare cose rischiose, audaci e sorprendenti. Tutti avevano le influenze più disparate e non vedevo l’ora di farlo, ma ero davvero nervosa che potesse non essere capito. Avevo paura che le persone potessero smetterlo di guardarlo, perché confusi o che la loro pazienza si esaurisse. Invece siamo qui e la gente è ancora interessata. Non ho parole, sono davvero al settimo cielo.