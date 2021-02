Tre Scapoli e un Bebè: scelto il regista del remake con Zac Efron

Il remake di Tre Scapoli e un Bebè, con Zac Efron, potrebbe aver trovato il suo regista in Mo Marable.

Stando a quanto riportato da Deadline, sarà Mo Marable il regista del remake di Tre Scapoli e un Bebè, classica commedia per famiglie degli anni ’80 targata Disney e che sarà aggiunto al catalogo Disney Plus in futuro. Nel progetto è coinvolto anche Zac Efron, che interpreterà uno dei tre protagonisti.

Il film originale vedeva Tom Selleck, Steve Guttenberg e Ted Danson interpretare tre scapoli di New York che si ritrovano in circostanze fortuite a prendersi cura di un neonato. Il film divenne un ottimo successo per Disney, e fu il primo live-action del colosso a superare lo scoglio del 100 milioni di dollari ai botteghini. Ebbe anche un sequel, con gli stessi protagonisti, Tre Scapoli e una Bimba.

Il remake sarà scritto da Will Reichel, ma non si conoscono molti dettagli sulle differenze rispeto alla pellicola originale.

Mo Marable è un regista particolarmente impegnato: dirigerà la nuova comedy di NBC Grand Crew, il pilot di None of the ABove di Disney, un episodio di The Dropout di Hulu, e la serie di Jeff Bridges per FX, The Old Man. Tra i suoi lavori precedenti anche Brockmire, VEEP e It’s Always Sunny in Philadelphia.

Sarà il nome giusto per guidare il progetto?