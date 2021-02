The Flash 7: nuovo trailer dello serie TV con Grant Gustin

The CW ha rilasciato il nuovo trailer di The Flash 7, serie TV sul velocista DC Comics. La nuova stagione debutterà negli USA il prossimo 2 marzo.

Il 2 marzo arriverà la settimana stagione di The Flash e nell’attesa di vedere il velocista nuovamente in azione The CW ha diffuso un nuovo trailer:

Il video mostra Barry Allen / The Flash e il suo team alle prese con la temibile Mirror Mistress (Efrat Dor). Uno scontro non facile che vede il velocista sotto pressione ed incoraggiato sia da Joe che da Wells a non arrendersi, ma a continuare a correre.

I primi episodi della settima stagione andranno a concludere l’arco narrativo di quella precedente, conclusasi anticipatamente con l’episodio numero 19, intitolato Success is Assured, a causa della pandemia.

Nel corso della puntata Eva McCulloch, dopo essere finalmente fuggita dall’Universo specchio, uccideva il marito ed incastrava per l’omicidio Sue Dearbon (Natalie Dreyfuss). Nel mentre Iris (Candice Patton) e Kamilla (Victoria Park) sono ancora prigioniere nella dimensione parallela intente a cercare il Capitano David Singh.

Lo show vede protagonisti Grant Gastin come Barry Allen / The Flash, Candice Patton è Iris West-Allen, Danielle Panabaker come Caitlin Snow / Frost, Carlos Valdes come Cisco Ramon / Vibe, Thomas Cavanagh come Harrison Wells, Jesse L. Martin come Joe West, Danielle Nicolet come Cecile Horton e Hartley Sawyer come Ralph Dibny / Elongated Man.

