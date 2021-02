Spotify ha aumentato il prezzo di uno dei suoi abbonamenti in Italia

Spotify le nuove tariffe anche in Italia. L’abbonamento Spotify Premium Family è aumentato di prezzo. Se siete già abbonati avrete del tempo per decidere, ecco cosa c’è da sapere.

Tempo di rincari per Spotify, la piattaforma per l’ascolto della musica in streaming ha aumentato il prezzo dell’abbonamento Premium Family anche in Italia. Per il momento la novità riguarda soltanto questo piano.

Premium Family consente di condividere l’abbonamento con un massimo di sei persone appartenenti allo stesso nucleo familiare.

In totale, il costo dell’abbonamento è aumentato di 1€. Si passa quindi dai 14,99€ precedenti ai 15,99€ attuali. Nel momento in cui scriviamo questa news, il nuovo prezzo è già entrato in vigore per tutti i nuovi abbonati. Gli utenti che sono già abbonati avranno tempo fino al 1 marzo per decidere se mantenere attivo Spotify Premium Family, poi il nuovo prezzo verrà applicato anche a loro.

Ciao! A partire dal 1° Febbraio 2021, aumenteremo il prezzo di Premium Family in modo da poter continuare a innovare e investire per offrirti la migliore esperienza e ulteriore valore, come nuovi contenuti e funzionalità da goderti in famiglia e individualmente*. Il prezzo di Premium Family passerà da € 14,99/mese a € 15,99/mese. Poiché hai già un abbonamento a Premium Family, ti offriamo un mese aggiuntivo al prezzo attuale. Ciò significa che il nuovo prezzo diventerà effettivo per te a partire dalla data di fatturazione di Marzo. Grazie di essere fan di Premium! – Il team Spotify

Nel frattempo, Spotify sta investendo su sempre più contenuti originali. Dopo i podcast sono arrivati anche gli audiolibri narrati da alcune guest star d’eccezione: