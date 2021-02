NIKE FlyEase: le sneaker che si allacciano da sole, come in Ritorno al Futuro

Nike ha presentato le Go FlyEase, ennesimo paio di sneaker auto-allaccianti. Costano relativamente poco e, salvo sorprese, non dovrebbero diventare introvabili molto presto.

Nike ha presentato un nuovo paio di sneaker della linea FlyEase, le scarpe auto-allaccianti. Se volete sentirvi come Martin McFly, forse fanno al caso vostro. Anche perché queste non hanno né un prezzo proibitivo, né una release limitata.

La cosa interessante è che possono venire calzate senza nemmeno usare le mani. Basta infilare il piede dentro la scarpa, saranno le Go FlyEase ad allacciarsi automaticamente senza bisogno di ulteriori interazioni.

Le Go FlyEase entreranno in commercio il 15 febbraio e costano 120$. La prima release dovrebbe essere limitata, mentre più avanti nel corso del 2021 dovrebbero diventare facilmente reperibile nei principali negozi Nike.

Le GoFlyEase non sono le prime sneaker autoallaccianti di Nike. L’azienda ha già messo in commercio, anche in Italia, le Nike Adapt, scarpe in grado di allacciarsi da sole sfruttano un’app ad hoc. Si possono controllare anche usando Siri, l’assistente vocale di iOS. Si ricaricano wireless, costano 353€ e le potete già acquistare a questo link.

impossibile poi associare il mondo relativamente giovane delle scarpe autoallaccianti a Ritorno al Futuro. E, infatti, Nike anni fa aveva presentato anche una replica delle sneaker indossate da Martin McFly nel secondo capitolo della Saga. Se le desiderate ardentemente purtroppo abbiamo una brutta notizia da darvi: sono out-of-stock e ormai introvabili.