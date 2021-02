Dustin Diamond: addio allo Screech di Bayside School

Ieri sera è morto l’attore Dustin Diamond, noto per aver interpretato il personaggio di Samuel “Screech” Powers nella serie tv Bayside School. Malato di tumore ai polmoni, aveva 44 anni.

Ci ha lasciati a 44 anni l’attore Dustin Diamond, noto per aver interpretato il personaggio di Samuel “Screech” Powers nella serie tv Bayside School (Saved by the Bell). L’attore aveva 44 anni e solo recentemente gli era stato diagnosticato un cancro ai polmoni.

L’attore, regista e comico era nato a San Jose, in California, nel 1977. La sua carriera d’attore inizia sin da bambino, il suo debutto sul piccolo schermo avviene nel 1987 nella serie Nancy, Sonny & Co. (It’s a Living), mentre l’anno successivo è nel cast del film cinematografico Big Top Pee-wee – La mia vita picchiatella (Big Top Pee-wee).

La notorietà arriverà alla fine degli anni ’80 con la sii-com per ragazzi Bayside School (Saved by the Bell), in cui interpreta il personaggio di Screech. L’attore riprenderà il ruolo anche per il sequel Bayside School – Un anno dopo (Saved by the Bell: The College Years) e i film TV Bayside School – Avventura hawaiana (Saved by the Bell – Hawaiian style) del 1992 e Bayside School – Matrimonio a Las Vegas (Saved by the Bell: Wedding in Las Vegas) del 1994.

Negli ultimi anni era apparso in numerosi reality show come Celebrity Fit Club, Celebrity Boxing 2 e Celebrity Championship Wrestling.

