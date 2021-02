Behind the Mask: il trailer del documentario sulla nascita dei supereroi Marvel

Il 12 febbraio farà il suo esordio su Disney+ il documentario intitolato Behind the Mask, dedicato alla nascita dei supereroi dei fumetti Marvel.

Arriverà il 12 febbraio su Disney+ il documentario Behind the Mask, che mette al centro il percorso di come sono nati i supereroi Marvel nei fumetti. Da poco è disponibile il trailer di Behind the Mask, presente sul profilo di YouTube di Marvel Entertainment.

Ecco il trailer.

Nel filmato possiamo vedere personaggi come Joe Quesada, il figlio di Jack Kirby, Brian Michael Bendis e molti altri parlare di Spider-Man, Captain Marvel, Iron Man, e tutti gli altri protagonisti del Marvel Universe.

A lavorare sul progetto sono stati Marvel New Media assieme a Tarmac Creative. Il documentario è diretto da Michael Jacobs, ed è stato prodotto da Chris Gary e Ryan Simon per la Tarmac Creative e per la Strike Anywhere. Joe Quesada, Shane Rahmani, Stephen Wacker, John Cerilli, Harry Go, e Sarah Amos hanno fatto da produttori esecutivi per la Marvel.

Si tratta di un documentario attraverso il quale i diretti creatori dei personaggi Marvel, e non solo, cercano di descrivere l’impatto e la forza dei character che hanno dato vita ai fumetti della Casa delle Idee ed al Marvel Cinematic Universe.