Apple è per l’ennesima volta il brand più amato dai consumatori

Fortune ha pubblicato la lista aggiornata della World’s Most Admired Companies. Per il 14esimo anno di fila Apple domina la classifica. Male Tesla e l’Italia è assente.

Con la fine del 2020 è nuovamente tempo di classifiche. Fortune ha pubblicato il suo annuale World’s Most Admired Companies, mettendo in ordine di gradimento e successo ben 1.500 aziende. Apple si conferma, per l’ennesima volta, il brand più amato.

Il vertice della classifica è dominato dalle aziende tech. Dopo Apple troviamo senza grosse sorprese Amazon, seguito da Microsoft, Walt Disney, Starbucks, Berkshire Hataway, Alphabet (Google), JPMorgan Chase, Netflix e Costco Wholesale.

La classifica è molto americano-centrica

È chiaramente una classifica molto americano-centrica, non tanto per la sede delle aziende (è un mondo globalizzato, ce ne facciamo una ragione) ma proprio per una questione di presenza e vocazione internazionale di alcuni dei nomi ai vertici della classifica. Basti pensare che, addirittura al quarto posto, troviamo la holding di Warren Buffett o JPMorgan Chase e Costco — rispettivamente una delle banche Big 4 statunitensi e grossa catena di supermercati attiva in pochissimi Paesi fuori dal Nord America.

Tornando ad Apple, è il 14esimo anno di fila che vede l’azienda di Cupertino dominare incontrastata la classifica. Le altre posizioni sono cambiate negli anni, anche repentinamente e più volte, ma il primo posto spetta sempre alla mela morsicata.

Eppure in 14 anni molto è cambiato in quel di Cupertino: non sempre in meglio, si potrebbe dire. Quello che non è cambiato è la capacità di Apple di presentarsi come un brand estremamente attento ad alcune questioni sociali, a partire dall’ambiente —dove effettivamente sta facendo l’impensabile— e dalla privacy. Proprio la responsabilità sociale del brand è uno dei criteri scelti da Fortune per stilare la sua classifica. Ovviamente il più importante è dato dalla qualità dei prodotti presenti sul mercato.

Scorrendo la lista, al 22esimo posto troviamo la Coca-Cola Company, mentre Toyota è trentunesima. Per trovare Tesla bisogna invece spingersi fino alla 294esima posizione. Scegliendo poi di scorrere la classifica mettendo le aziende in ordine per Paese è impossibile non segnalare l’assenza dell’Italia: non c’è una sola grossa azienda, fosse anche solo Ferrero.