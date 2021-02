Pacific Rim: La zona oscura, trailer e data di esordio della serie Netflix

Pacific Rim: La zona oscura è la serie animata Netflix basata sul franchise ideato da Guillermo del Toro. La piattaforma streaming ha rilasciato il trailer dello show, rivelando anche la data di debutto: 4 marzo.

La serie animata è realizzata in animazione 3D da Polygon Pictures (Knights of Sidonia, Blame!) e sviluppata da Craig Kyle (Thor: Ragnarok) e Greg Johnson (X-Men: Evolution) per Legendary Entertainment. A dirigere la serie sono stati il coreano Kim Jae-hong e il giapponese Hiroyuki Hayashi.

Di seguito la sinossi ufficiale:

Mentre i kaiju emersi dall’oceano invadono l’Australia, due fratelli cercano i genitori e lottano per sopravvivere… insieme. La serie debutta il 4 marzo solo su Netflix.

