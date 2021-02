India, Twitter rende invisibili dei tweet su richiesta del Governo

Sottostando alle leggi, in India Twitter ha reso inaccessibili diversi tweet collegati alla narrativa politica d’opposizione.

I social network sono attualmente tutti sono l’attento scrutinio dei Governi di tutto il mondo, nonché dell’opinione pubblica. In questo periodo complesso, Twitter si è trovo in una situazione difficile: dover accettare le norme legislative di un paese antidemocratico che oscura ogni voce dissonante all’establishment.

Questa volta sono state oscurate pagine quali il Caravan magazine, l’organizzazione in supporto degli imprenditori agricoli Kisan Ekta Morcha e Puducherry, il partito Comunista indiano.

Nel nostro sforzo continuativo per rendere i nostri servici accessibili alle persone ovunque esse siano, se riceviamo una richiesta da parte di un’entità autorizzata, potrebbe essere necessario negare l’accesso a certi contenuti in una particolare nazione, di tanto in tanto. La trasparenza è vitale per proteggere la libertà d’espressione, quindi abbiamo una policy di notifica quando i contenuti sono trattenuti. Quando riceviamo richieste che chiedono di trattenere certi contenuti, provvediamo a notificarlo immediatamente ai proprietari degli account colpite (a meno che non ci sia impedito farlo, per esempio se riceviamo un’ordinanza dal tribunale),

ha riportato il social.

Twitter non è voluto scendere nei dettagli per spiegare cosa sia successo in India, ma alcune testate locali suggeriscono che il Ministero delle comunicazioni elettroniche indiano abbia segnalato più di 259 tweet di protesta, accusandoli di diffondere disinformazione.

Il Governo Modi non è altresì alieno a imporre le sue strategie politiche in maniera diretta e indiretta, senza contare che l’India, grazie all’alta demografica, sia uno dei Paesi più ambiti dai social network.

Solo pochi mesi fa era emerso per esempio come Facebook avesse deliberatamente ignorato post d’istigazione alla violenza e all’odio, con l’intenzione di imbonirsi un’Amministrazione che è sempre pronta a far leva sul portafoglio delle Big Tech, pur di averla vinta.

