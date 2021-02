Captain Tsubasa: l’omaggio di Yoichi Takahashi a Maradona

L’artista giapponese Yoichi Takahashi, autore di Captain Tsubasa, ha voluto omaggiare Diego Armando Maradona, il celebre calciatore argentino scomparso l’anno scorso.

Tra qualche giorno in Giappone sarà distribuito Diego Maradona, il documentario di Asif Kapadia sul celebre genio del calcio argentino, da molti ritenuto il più grande calciatore di tutti i tempi, e scomparso all’età di 60 anni lo scorso mese di Novembre. Per l’occasione, Yoichi Takahashi, il mangaka autore di Captain Tsubasa (Holly e Benji qui in Italia), ha voluto omaggiare proprio il compianto campione.

Takahashi ha ritratto Diego Maradona in due illustrazioni che lo vedono alle prese con il pallone e immortalato in un’esultanza con la maglia della nazionale argentina, con la quale il campione ha vinto il Campionato del Mondo nel 1986, anche grazie all’iconico gol soprannominato “La mano de Diòs”.

"Captain Tsubasa" creator Takahashi Youichi drew a promo illustration for the japanese movie release focused on the life of the late famous soccer player Diego Maradona Image © Takahashi Youichi, Scudetto Pictures Limited pic.twitter.com/Ow0AgvZyqh — Manga Mogura (@MangaMogura) January 30, 2021

Per la verità il mangaka, in quanto grande appassionato di calcio, è sempre stato affascinato dalla figura di Maradona, e dei grandissimi campioni del football in generale, tanto da aver chiaramente basato alcuni dei suoi personaggi proprio su calciatori famosi. Uno di questi ricordava molto da vicino proprio il Pibe de Oro: si tratta di Juan Diaz, calciatore argentino, molto simile appunto nelle fattezze al compianto Diez, con il quale condivideva poi anche lo stesso ruolo, il numero e il talento.

Che ne pensate dell’omaggio dell’autore giapponese?