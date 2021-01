Xiaomi: annunciata tecnologia per ricarica wireless a distanza

Xiaomi ha rivelato via Twitter l’arrivo di una tecnologia in grado di ricaricare dispositivi a distanza di metri a 5W e con ostacoli nel mezzo.

Mentre nel mondo ancora non è diffusa la ricarica wireless del proprio dispositivo attraverso piastre e basi di ricarica, Xiaomi pensa già al futuro con la sua Mi Air Charge Technology, una tecnologia in grado di ricaricare un dispositivo a distanza, senza un contatto diretto, e persino con degli ostacoli nel mezzo.

Questa tecnologia sarebbe la prima vera ricarica wireless senza necessità di “contatto”, e batterebbe persino il router dell’azienda Energous, da un po’ nell’aria ma ancora non uscito ufficialmente. Certo la Mi Air Charge Technology non è ancora realtà, ma conoscendo i tempi di lavorazione dell’azienda non è da escludere il suo arrivo entro l’anno.

We're excited to bring you the remote charging technology – Mi Air Charge Technology! Charge multiple devices simultaneously while you're gaming, walking around or even when something's in the way, no strings attached. Another giant leap forward in wireless charging technology! pic.twitter.com/wEoB10wOQ2 — Xiaomi (@Xiaomi) January 29, 2021

La Mi Air Charge Technology permette di ricaricare dispositivi in un certo raggio a 5W, sfruttando le sue 144 antenne capaci di inviare onde che il dispositivo, dotato di un array di 14 antenne, potrebbe ricevere e ricaricarsi. Questo dispositivo potrebbe passare senza problemi attraverso oggetti fisici, ricaricare vari dispositivi come casse bluetooth o smartwatch e farlo ovviamente in contemporanea.

In rete ovviamente i commenti sono dubbiosi: sebbene una tecnologia simile sarebbe molto gradita da ogni appassionato, o anche da chi semplicemente punta a sfruttare i nuovi dispositivi per ottimizzare la propria vita, è ancora presto per dire se effettivamente questo tipo di ricarica sarebbe funzionale. Parliamo di una ricarica lenta in confronto ai classici caricabatteria o ai dispositivi di ricarica wireless con contatto, e se quindi da un lato non servirebbe poi fare granché, se non stare nel raggio d’azione del Mi Air Charge, dall’altro lato fino ad una prova effettiva del prodotto si potrà dire poco sulla sua utilità.

