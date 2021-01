Robinhood fa infuriare r/WallStreetBets: review bombing sul Play Store

L’app di trading Robinhood congela l’acquisto di nuove azioni di GameStop, facendo infuriare gli investitori di r/WallStreetBets. L’app è stata distrutta dal review-bombing sul Play Store.

Nella giornata di ieri alcune delle più popolari app di trading hanno preso delle misure senza precedenti per congelare l’acquisto di nuove azioni di GameStop — soggette ad una fortissima fluttuazione dopo la contro-scommessa promossa dalla community di Reddit r/WallStreetBets.

Robinhood, eToro e molte altre app hanno impedito l’acquisto di nuove azioni di Gamestop per diverse ore. Secondo alcuni utenti, Robinhood avrebbe anche rivenduto, ad un prezzo fissato arbitrariamente e senza consenso, diverse opzioni e azioni GameStop presenti nel portfolio dei suoi utenti. Quest’ultima accusa è stata contestata dalla stessa piattaforma, che in un comunicato ha parlato di ‘falsità’. The Verge ha parlato con diversi investitori colpiti dal problema e la dinamica dei fatti probabilmente è un po’ più complessa di come è stata descritta sia dall’app che dagli utenti di Reddit.

Poco importa, perché il rumor si è diffuso sui social e in particolare su Reddit, provocando l’ira dei membri di r/WallStreetBets.

Il solo fatto che Robinhood abbia deciso di congelare l’acquisto delle azioni di GameStop —mentre i fondi speculativi sono rimasti liberi di acquistare e vendere a loro piacere su altri canali— ha verosimilmente avuto un importante impatto sulle quotazioni del titolo, che, infatti, è crollato tra ieri e oggi. Robinhood non ha solo congelato l’acquisto delle azioni GSE (permettendone comunque la vendita, facilitandone quindi la svalutazione), ma ha preso gli stessi provvedimenti anche per altri titoli, come le azioni di Nokia e AMC (altri due titoli in voga tra gli utenti di Reddit).

I membri di WSB hanno quindi iniziato ad attaccare Robinhood sul Play Store di Google. L’app è stata sommersa di recensioni ad 1 stella. Google è corso in aiuto dell’app di trading, cancellando oltre 100.000 recensioni. Prima dell’intervento dell’azienda contro il review-bombing, Robinhood aveva raggiunto una media di 1 stella su cinque, come testimonia uno screen di 9to5Google. Ora l’app è tornata ad avere un punteggio di 4 stelle. Curiosamente, sembra che gli utenti non abbiano tentato la stessa ‘crociata’ anche sulla pagina di Robinhood sull’App Store di Apple.

Google proibisce esplicitamente i tentativi di manipolare il punteggio di un’app artificialmente ed in passato aveva già preso provvedimenti simili contro altri tentativi di review-bombing.

