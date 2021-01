John Carpenter non esclude di tornare a dirigere un film

John Carpenter non esclude di tornare a fare film, ma, nel frattempo si sta dedicando ad un’altra grande passione: la musica.

Sono passati dieci anni da quando John Carpenter diresse il suo ultimo film, The Ward, ed il regista, ultimamente, ha aperto alla possibilità di tornare a girare un lungometraggio. Ne ha parlato a The Daily Best.

Ecco le sue parole:

Sto lavorando ad un paio di cose, ma non farò nulla fino a quando nel Mondo le cose non si sistemeranno. Quello che sta accadendo è assurdo. Non intendo stare fuori ed ammalarmi.

Nella stessa intervista Carpenter ha parlato di quanto sia stressante, sia fisicamente che mentalmente, fare il regista. Ed ultimamente Carpenter sta trovando maggiore soddisfazione nel fare il musicista. Ecco cosa ha detto:

La musica è più gratificante, perché sta tutto di fronte a te, e non devi farlo combaciare assieme ad altre persone che devono realizzarla, così come accade quando fai un film.

Insomma, il popolare regista di film come Halloween e La Cosa sembra essersi preso un periodo di pausa dal cinema, anche se non esclude un possibile ritorno. Del resto, del contributo di maestri del genere ce n’è sempre bisogno.