Google Play Store, app di giochi d’azzardo e scommesse anche in USA

Presto Google Play Store renderà disponibili le applicazioni di scommesse e giochi d’azzardo per gli utenti USA.

Ad annunciarlo la stessa Google ieri, 28 gennaio. A partire dal primo di marzo, in alcuni Stati USA saranno consentiti giochi da casinò online, scommesse sportive, lotterie e app di daily fantasy sport.

Sul sito web dell’assistenza Google è possibile visionare una lista completa delle applicazioni di scommesse e giochi d’azzardo disponibili sul Play Store.

Consentiamo app di giochi d’azzardo con denaro reale, annunci relativi a giochi d’azzrdo con denaro reale e app di fantasy sport giornalieri che soddisfano determinati requisiti – si legge sulla pagina di supporto Google.

Per essere idonei, i produttori di app devono compilare un modulo di domanda per i giochi d’azzardo, rispettare le leggi statali e dei Paesi in cui l’app viene utilizzata e disporre di una licenza di gioco d’azzardo valida per ogni stato o Paese in cui desidera operare. Queste app devono essere classificate solo per adulti e visualizzare informazioni sul gioco responsabile.

Le app devono inoltre garantire l’inaccesibilità ai minori e l’app non può essere un’app a pagamento su Google Play o utilizzare la fatturazione in-app di Google Play.

Le app per giochi d’azzardo e scommesse sono disponibili anche in Australia, Belgio, Brasile, Canada, Colombia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Romania, Spagna, Svezia e Regno Unito.