Twitter acquisisce Revue, il sistema pratico per la creazione di newsletter

Twitter punta ad allargare il suo pubblico, rivolgendosi ai professionisti dell’informazione e a chi ama essere sempre al corrente delle novità, grazie a Revue.

In Italia forse non è il social più popolare tra i tanti, ma all’estero è molto amato per la sua velocità nel veicolare informazioni in modo pratico e sintetico: Twitter è comunque sempre sulla cresta dell’onda e la nuova acquisizione di Revue è un segnale deciso della società della volontà di migliorarne l’utilizzo come strumento di informazione.

Molti giornalisti e redazioni utilizzano Twitter come veicolo per le proprie pubblicazioni, dunque il social dell’uccellino ha deciso di semplificare l’operazione di diffusione della cultura aggiungendo al suo portfolio Revue, noto sistema per la gestione e pubblicazione di newsletter.

L’obiettivo non è solo facilitare la vita di chi le notizie le scrive e le diffonde, ma anche di chi ama informarsi, arrivando a gestire multiple newsletter con agilità e a poter cercarne altre, di proprio interesse.

Attualmente non ci sono integrazioni particolari tra il social network dei cinguettii e Revue, ma è sicuramente solo questione di tempo per avere un network integrato in tal senso: per ora le azioni intraprese sono di una generale accessibilità aumentata ai servizi.

Chi già utilizzava Revue vedrà che ora i servizi Premium sono diventati gratuiti per tutta l’utenza, e che i canali di sottoscrizione a pagamento sono più agevoli e profittevoli per i content creator, che in futuro trarranno vantaggio anche dall’aver generato traffico aggiuntivo e conversazioni interessanti su Twitter.