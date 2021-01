Transformers/My Little Pony: in arrivo il seguito del crossover

Transformers/My Little Pony: Friendship in Disguise II è la nuova miniserie in quattro parti che vedrà nuovamente il team-up tra i robot e i cavalli magici Hasbro.

Circa un anno fa vi avevamo riportato la notizia che IDW e Hasbro avevano unito le forze per dare vita al fumetto crossover Transformers/My Little Pony. Ora i due franchise stanno per incontrarsi di nuovo nel seguito Friendship in Disguise II, miniserie in quattro parti che proseguirà le vicende della storia precedente.

Il primo numero del team-up vedrà James Asmus e Sam Maggs alla sceneggiatura, mentre Jack Lawrence e Casey W. Coller si occuperanno dei disegni. I numeri successivi vedranno differenti team creativi, che al momento non sono stati rivelati.

La serie inizierà la pubblicazione a partire da aprile e vedrà i mondi di Equestria e Cybertron uniti da un ponte spaziale. Un unione che coinvolgerà quindi anche i Decepticon e che probabilmente scatenerà l’inferno.

In attesa che la serie arrivi anche in Italia sono state rivelate le cover del primo numero:

