L’interessante progetto Tilt Brush, rilanciato da Google nel 2016 e che consente di dipingere in uno spazio 3D sfruttando la Realtà Virtuale, è ora open source.

A metà tra l’edutainment e l’applicazione artistico-professionale, Tilt Brush ha fatto la gioia di molti, pur non conquistando il mercato, forse non ancora pronto a questa nuova forma d’arte digitale.

Lanciato su piattaforma SteamVR per il sistema HTC Vive, è stato poi adattato agli altri sistemi, vincendo diversi premi per l’innovazione e guadagnandosi anche un’ospitata al The Tonight Show con Jimmy Fellon.

A quanto pare, però, Google ha deciso che il tempo utile per sperimentare con la piattaforma sia finito, ma che al contempo sia un peccato che svanisca semplicemente nel dimenticatoio: il risultato è che ora il codice sorgente è a disposizione di tutti, per poterlo semplicemente usare così com’è o, meglio ancora, svilupparlo seconda la propria creatività e le proprie esigenze.

Patrick Hackett, a capo del progetto fin dall’inizio, aveva accennato alla cosa già a inizio mese, annunciando tra l’altro che avrebbe lasciato Google per altri lidi e ringraziando tutti per la magnifica esperienza.

Today is my last day at Google. (!!!)

Next week I'm starting work with @quarkcannon and the @i_illusions crew on a very, very special VR thing.

I'll be independent again, so would love to hear if you've got a rad project you want to collaborate on.

2021, let's get it!! 🎉🎉🎉

— Patrick Hackett (@phacktweets) January 8, 2021