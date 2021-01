The Seven Deadly Sins: il trailer di lancio del manga sequel

È stato diffuso il trailer di lancio del manga The Seven Deadly Sins – I Quattro Cavalieri dell’Apocalisse, sequel del fortunato manga ideato da Nakaba Suzuki.

Il 27 gennaio ha debuttato in Giappone The Seven Deadly Sins – I Quattro Cavalieri dell’Apocalisse (Nanatsu no Taizai – Mokushiroku no Yon-kishi), sequel del manga del popolare manga di Nakaba Suzuki a cura dello stesso autore. Per celebrare l’arrivo del nuovo lavoro del mangaka, è stato rilasciato il trailer di presentazione dell’opera:

Il nuovo manga è arrivato sulle pagine del numero 9 della rivista Weekly Shonen Magazine edita da Kodansha con ben 70 pagine, inoltre il primo volume arriverà ad aprile. La nuova storia è sempre ambientata in Britannia e si svolgerà in un luogo chiamato Il dito di Dio.

Vi ricordiamo che il manga originale ha iniziato la pubblicazione sulle pagine della rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha. La serie si compone di 41 volumi, a cui si aggiunge lo one shot inedito incentrato su Ban Jr. Lancelot.

Inoltre in Giappone è da poco iniziata la messa in onda della stagione conclusiva dell’anime, che da noi arriverà prossimamente, e il franchise godrà di un nuovo lungometraggio animato dal titolo Cursed By Light (Nanatsu no Taizai: Hikari ni Norowareshi Mono-tachi). L’uscita è prevista in Giappone per l’estate.

