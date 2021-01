The Mighty Ducks: il teaser dedicato alla serie sequel di Stoffa da campioni

Disney+ ha diffuso il teaser dedicato a The Mighty Ducks, la serie TV tratta dal film Stoffa da Campioni, da cui è nata una trilogia.

Disney ha diffuso il teaser trailer dedicato a The Mighty Ducks: Game Changers, la serie tratta dal film Stoffa da Campioni, realizzato nel 1992, e disponibile su Disney+. In questa nuova versione della storia la protagonista è Lauren Graham, grande protagonista di Una mamma per Amica.

Qui sotto potete vedere il teaser.

La serie farà il suo esordio su Disney+ il 26 marzo. Emilio Estevez riprenderà il ruolo che ha avuto nella trilogia cinematografica. Nei film precedenti Gordon Bombay allenava una giovane squadra di hockey nel Minnesota.

Ora nella serie TV la squadra è diventata molto competitiva, ed il piccolo Evan (interpretato da Brady Noon, già visto in Boardwalk Empire), scartato dai Ducks, creerà assieme alla madre una squadra di Hockey per abbattere la cultura della competizione nello sport giovanile.

La serie sarà composta da dieci episodi, ed è stata creata da Steve Brill, che ha fatto da showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore. Brill è stato il creatore di tutti e tre i film da cui è tratto il telefilm. Josh Goldsmith e Cathy Yuspa sono i produttori esecutivi.

