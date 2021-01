Oculus Quest 3 potrebbe già essere in arrivo secondo Zuckerberg

Zuckerberg ha confermato agli investitori che, visto il grande successo dell’Oculus Quest 2, un Oculus Quest 3 sarebbe già in lavorazione.

Anche se la realtà virtuale sta ancora faticando un po’ ad ingranare, c’è da dire che il successo dell’Oculus Quest 2 rimane indiscusso. Il suo costo budget, la possibilità di avere tutte le funzionalità dell’Oculus Rift S e allo stesso tempo avere funzioni in portabilità (senza necessità di fili) lo rende un potenziale acquisto per svariati motivi. Non è quindi strano che Zuckerberg, parlando agli investitori, abbia rivelato l’interesse dell’azienda nel produrre un Oculus Quest 3, il quale probabilmente è già in lavorazione.

Mark Zuckerberg, CEO di Facebook (azienda che ha acquistato la compagnia Oculus), ha spiegato agli investitori:

Stiamo continuando a lavorare anche su nuovo hardware. Esso seguirà la stessa piattaforma, così che i contenuti che funzionano su Quest 2 saranno compatibili con il nuovo modello, in modo tale da costruire una base installata più grande intorno ai visori per la VR che abbiamo.

Tanto per iniziare, l’Oculus Quest sta mostrando una velocità di produzione molto elevata. Il primo Oculus Quest 2 è stato rilasciato ad ottobre di quest’anno, un anno e mezzo dopo il primo. L’intenzione non sembra però essere quella di creare un modello sostitutivo ma complementare, che esiste quindi insieme ai precedenti.

Se quindi da un lato il successo del Quest 2 da segno che la VR potrebbe iniziare ad espandersi, Zuckerberg ha rivelato che ancora non è stato scalfito il muro del mainstream, e probabilmente proprio per questo la produzione di visori e nuove funzionalità potrebbe continuare a ritmo accelerato (prevedendo un rilascio dell’Oculus Quest 3 per il 2022). Di certo i vari rumor legati alle altre aziende in procinto di produrre un proprio visore inizia ad evidenziare sempre di più come questa tecnologia, seppur a rilento, stia iniziando a dare i suoi frutti.

Oculus Quest 2 VR headset already has a successor on the way, says Zuckerberg (techradar.com)