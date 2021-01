Madagascar, scoperto il camaleonte più piccolo del mondo

Un nuovo tipo di camaleonte è stato scoperto nel Madagascar del nord, potrebbe essere il rettile più piccolo noto all’uomo.

Con una dimensione di poco più di un centimetro e mezzo, i maschi della specie Brookesia nana lanciano un nuovo record. Leggermente più imponenti sono invece le femmine, dettaglio che obbliga i loro partner a compensare la disparità con un’ingombrante dotazione sessuale.

Come tutti i componenti della famiglia Brookesia, anche il b.nana non mostra la proverbiale capacità dei camaleonti di variare il colore alla propria epidermide, tuttavia le sue dimensioni sono tanto minute da renderne in ogni caso difficoltosa l’individuazione.

Uno degli autori della ricerca, Mark Scherz, erpetologo e biologo evoluzionista presso l’Università di Postdam, Germania, ha spiegato su Twitter che il team sia riuscito a incappare nella bizzarra creatura solamente grazie all’aiuto delle guide locali.

But the real secret to finding these tiny Brookesia is working with the experts. This man, Angeluc Razafimanantsoa, a guide who works mostly in Montagne d'Ambre National Park in the north of Madagascar, is the absolute master. We hire him to come with on most expeditions (11/21) pic.twitter.com/vdLKaWQO3C

— Dr Mark D. Scherz (@MarkScherz) January 28, 2021