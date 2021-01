Lupin: Netflix annuncia l’uscita della seconda parte

Netflix ha annunciato l’uscita della seconda parte della serie TV dedicata a Lupin, che arriverà sulla piattaforma streaming in Estate.

Dopo il successo della serie TV di Netflix intitolata Lupin, la piattaforma streaming ha annunciato che ci sarà anche una seconda parte del telefilm che uscirà in estate. La serie francese originale con protagonista Omar Sy è stata al primo posto nella Top 10 di Netflix in più di dieci Paesi. Lupin tornerà nell’estate 2021 con 5 nuovi episodi diretti da Ludovic Bernard (The Climb) e Hugo Gélin (Love at second sight).

In occasione dell’annuncio, Netflix ha rilasciato anche una speciale featurette in cui Omar Sy racconta tutti i volti di Assane Diop. Qui sotto il video.

Nel cast dei nuovi episodi, oltre ad Omar Sy, ci saranno Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab. La serie è stata creata da George Kay in collaborazione con François Uzan e diretta da Ludovic Bernard (episodi 6 e 7) e Hugo Gélin (episodi 8, 9 e 10).

La serie è prodotta da Gaumont Télévision (Isabelle Degeorges, Nathan Franck). L’appuntamento per tutti gli appassionati è quindi per l’estate, con i nuovi episodi di Lupin.