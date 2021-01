LEGO Patent Day, il mattoncino LEGO compie oggi 63 anni

Oggi 28 gennaio 2021 si festeggia il 63esimo LEGO Patent Day ovvero il giorno in cui venne depositato il brevetto del mattoncino così come lo conosciamo oggi.

Il 28 gennaio 1958 alle ore 13:58 veniva depositato in Danimarca l’ormai famosissimo brevetto del mattoncino LEGO che tutti noi oggi conosciamo e senza il quale non potremmo divertirci a costruire e ricostruire le nostre amate costruzioni LEGO, grazie soprattutto ai famosi tubi posti sotto ai mattoncini che fanno in modo che le creazioni siano il più stabile possibile.